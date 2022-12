Die Stadt Halle hat das ursprüngliche Interesse des Onlinehändlers an der Filiale von Galeria Karstadt Kaufhof. Bürgermeister Egbert Geier sagte MDR SACHSEN-ANHALT Anfang November, die Stadt sichere grundsätzlich jedem Unterstützung zu, der dem Kaufhaus eine Zukunft geben wolle. Im Dezember kam es dann auch zu Verhandlungen.



Trotz Rückzug des Angebots scheint jedoch eine Standortübernahme in Halle noch nicht gänzlich vom Tisch zu sein. Buero.de sehe den zum Jahresende 2022 schließenden Standort in Halle als mögliches Modellprojekt, bei dem sich eine Weiterentwicklung lohnen könne. Das geht aus der Mitteilung des Händlers hervor, in der auch noch einmal erste Kontakte zwischen dem Vermieter und Buero.de bestätigt wurden.