Warncke hofft, weitere Ärzte anwerben zu können. Er setzt dabei auf jüngere Ärzte, denen er eine Weiterbildung in der Intensivmedizin bieten könnte. Zudem sollen Studenten mehr für die Kinderintensivmedizin begeistert werden. Außerdem plant er einen engeren Austausch mit dem Schockraum der Klinik. Das Personal der Abteilungen solle die medizinische Notfallversorgung auf allen Ebenen kennenlernen, um Abläufe zu verbessern.

Zu Beginn des Monats war die Kinderintensiv-Station der Magdeburger Uniklinik nach einem Dreivierteljahr wiedereröffnet worden. Wegen Personalmangels war sie seit Februar geschlossen. Nur Kleinkinder konnten in dieser Zeit stationär behandelt werden. Mit der Anstellung von Warncke war der Betrieb wieder möglich geworden. Der Chefarzt dankte im Gespräch mit MDR SACHSEN-ANHALT der Kindermedizin des Städtischen Klinikums in Magdeburg sowie der Uniklinik in Halle für die Unterstützung.