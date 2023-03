Nicole John und Nadja Benndorf haben 2011 das erste Kinderklinikkonzert veranstaltet. Bildrechte: Chris Gonz

Die Idee dazu kam ihnen direkt im Rettungswagen. Nicole John arbeitete zuvor als Notfallsanitäterin und begann darüber nachzudenken, was es für ein Kind bedeutet, wenn es von einer Minute auf die andere aus seinem Kinderzimmer hinausgerissen wird. Was dann in solchen Situationen helfen könnte. Die 31-Jährige ist selbst passionierte Konzertgängerin und kam so auf die Idee, Musik ins Krankenhaus zu bringen.



Was als ehrenamtliches Projekt in der Freizeit begann, ist mittlerweile zu einem Verein geworden, indem Nicole John hauptberuflich aktiv ist. 2011 gab es das erste Kinderklinikkonzert in Dresden. Drei Jahre später bewarben sich die Gründerinnen mit ihrem Projekt beim Jugendengagementpreis der Freiwilligen-Agentur Halle und überzeugten die Jury.