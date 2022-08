Kinder haben Kommando Kinderstadt "Ottopia" in Magdeburg eröffnet

Hauptinhalt

Wählen, regieren, mitbestimmen, in Berufen arbeiten und Geld verdienen: All das wird für Kinder in der Kinderstadt "Ottopia" elebbar. Das Projekt hat am Montag in Magdeburg begonnen. Es werden zirka 4.500 Teilnehmende erwartet.