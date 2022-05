Josefine May: Josefine May hat zwei Kinder, die in eine Kita des Bistums gehen. Sie sagt, in den letzten Monaten habe es massive Ausfallzeiten in ihrer Kita gegeben. Seit dem 15. November 2021 habe sie sich 48 Tage notiert, in denen sie ihre Kinder erst später in die Kita bringen und eine Stunde früher abholen müsste. Das sorge für große Probleme.



Sie und ihr Mann seien beide berufstätig, der Druck sei enorm. Urlaubstage, Babysitter und Familie und Freunde seien nötig gewesen, um die Ausfälle irgendwie auszugleichen. Die Kollegen seien verständnisvoll, aber alles andere als begeistert, ihre durch die Kitaausfälle verkürzten Arbeitszeiten auffangen zu müssen. Ihr selbst fehle durch den Stress die Zeit zur Erholung, für andere Aufgaben und letztlich auch für die Kinder.



"Meine Tochter sagte letztens erst zu mir ihr habt immer gar keine Zeit für mich. Das hat mir auch noch einmal die Augen geöffnet. Ja, wir haben dadurch einfach wenig Zeit."



Gründe dafür sieht sie in einem erheblichen Personalmangel, zum Teil aber auch in der Kommunikation ihrer Kita. Sie findet, zusätzlich zu einem höheren Personalschlüssel brauche es mehr Springerkräfte, die krankes Personal ausgleichen könnten. Nur dann könne ausreichend auf den unterschiedlichen Bedarf der Kinder und Eltern reagiert werden. Stattdessen herrsche in der Kita gerade eher ein Aufbewahrungszustand, und nicht einmal der sei gewährleistet.



Josefine May hofft, dass die kürzlich gegründete Initiative "Runder Tisch Magdeburger Kind" dazu beiträgt, dass sich die Zustände in den Kitas verbessern und das Personal besser honoriert und entlastet wird. Dazu wünscht sie sich neben politischen Maßnahmen funktionierende Konzepte, die die Träger, Jugendämter und Leitungen entwickeln. Im Moment seien es immer die Kinder, die als erstes litten. Das dürfe nicht sein.