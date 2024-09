Die Haustür steht offen. Kinder strömen heraus. Scheinbar unbeschwert, als wäre nie etwas passiert. Doch hier, in dieser Plattenbausiedlung in Wolmirstedt, ist Schreckliches passiert: Am 14. Juni dieses Jahres tötete ein Afghane bei einem Messerangriff einen anderen Mann aus Afghanistan. Im Anschluss verletzte der 27-Jährige in einer nahe gelegenen Kleingartensiedlung drei weitere Menschen. Der mutmaßliche Täter wurde von Polizisten erschossen. Die Tat sorgte bundesweit für Aufsehen – und ließ eine erschütterte Kleinstadt zurück.

"Die ersten Wochen nach dem Angriff habe ich mich gar nicht mehr alleine in den Hausflur getraut, auch meine Kinder hatten Angst, alleine nach oben in den nächsten Stock zu ihren Freunden zu gehen", erzählt die Mutter der Kinder, die an diesem Donnerstag Anfang September aus dem Hauseingang treten. Sie will anonym bleiben und sagt: "Es hätte auch in jedem anderen Block passieren können. Trotzdem war das ein Schock für uns."