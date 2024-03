In Magdeburg geht am Montag die neue Haltestelle Zollbrücke auf der Königin-Editha-Brücke in Betrieb. Das teilten die Magdeburger Verkehrsbetriebe (MVB) mit. Demnach wird die neue barrierefreie Haltestelle von den Straßenbahnlinien 4 und 10 angefahren.