Vorschläge gesucht Magdeburg: Name für neue Elbbrücken gesucht

Für die beiden im Bau befindlichen neuen Elbbrücken in Magdeburg wird ein Name gesucht. Die Stadtverwaltung sammelt Vorschläge von Magdeburgern über ein Internetformular ein. Nach lebenden Personen dürfen die beiden Neubauten allerdings nicht benannt werden, so die Regeln der Landeshauptstadt.