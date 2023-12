Der Schweizer Technologiekonzern Oerlikon will offenbar seinen Standort in Barleben im Landkreis Börde aufgeben. Wie der Konzern in einer Pressemitteilung erklärte, soll der Standort im kommenden Jahr ausgelagert werden. Zuerst hatte die Volksstimme berichtet. In dem Artikel hieß es, rund 120 Arbeitsplätze seien in Gefahr. Für eine Stellungnahme war das Unternehmen noch nicht zu erreichen.