Mutmaßlicher Vandalismus Pogromnacht-Gedenken: Blumengebinde der Stadt Magdeburg verschwunden

11. November 2023, 14:36 Uhr

Am Gedenktag der Pogromnacht am 9. November 1938 legte unter anderem die Stadt Magdeburg Blumen am Mahnmal am Standort der alten Synagoge nieder. Am Morgen des 10. Novembers fiel auf: Das Blumengebinde ist verschwunden. Mageburgs Oberbürgermeisterin Sione Borris (parteilos) verurteilt die Tat.