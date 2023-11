"Mittelfristig ist unsere Demokratie in Lebensgefahr. Wenn die Parteien so weitermachen, werden sie kollabieren", sagt der Politikpsychologe Thomas Kliche am Ende einer Podiumsdiskussion zum Thema "Politikverdrossenheit" in Magdeburg. Zwei Stunden Diskussion mit Bürgerinnen und Bürgern sowie dem Oberbürgermeister von Schönebeck, Bert Knoblauch (CDU), Psychologiestudentin Tanja Gräber und Politikwissenschaftler Johannes Gerken liegen zu diesem Zeitpunkt hinter Kliche.