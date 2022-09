Ist von Seiten der Stadt ein Ansatz von Problemlösung auf der Sternbrücke zu erkennen?

Was die Stadt bis jetzt versucht ist, dass sie die Fußwege freigibt. Das führt natürlich dazu, dass der eine oder andere Radfahrende die Fußwege auch nutzt. Das verlagert aber das eigentliche Problem auf die Fußgängerinnen und Fußgänger.

Man steigert damit den Konflikt zwischen Fußgängerinnen, Fußgängern und Radfahrenden. Man hat sogar das Radfahren in die falsche Richtung freigegeben, was erst vor drei Wochen zu einem Toten an der B1 in Magdeburg geführt hat.

Es gibt nichts Schlimmeres, als das weiße Fahrrad aufzustellen, sowohl für uns, als auch für die beteiligten Familien. Norman Dreimann Vorsitzender ADFC Magdburg

Man geht also nicht direkt das Thema auf der Brücke an. Das wäre ungefähr so, wie wenn ein Kind einem anderen Kind Sand ins Gesicht wirft und Sie stellen ihm noch den Eimer Sand hin, anstatt ihnen den Sand wegzunehmen und zu erklären, dass das jetzt keine schlaue Lösung ist. Ist aber leider aktuell die Taktik der Stadt.

Deswegen kämpfen wir auch so hart für das Thema. Es gibt nichts Schlimmeres, als das weiße Fahrrad aufzustellen, sowohl für uns, als auch für die beteiligten Familien. Wenn was passiert ist und gerade im Zusammenhang, dass ich als Radfahrende eigentlich nicht so viele Möglichkeiten habe, mich dagegen zu wehren, macht es das Ganze dann am Ende noch viel, viel schlimmer.