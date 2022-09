Über die nasse Fahrbahn der Sternbrücke in Magdeburg fährt Norman Dreimann mit seinem Fahrrad in Richtung Stadtpark. Er ist der Vorsitzende des ADFC – des Allgemeinen Deutschen Fahrradclub in Magdeburg, und setzt sich dafür ein, die Interessen der Radfahrerinnen und Radfahrer gegenüber der Stadt zu vertreten.

Norman Dreimann ist der Vorsitzende des ADFC Magdeburg und setzt sich für das Thema Radverkehr ein. Bildrechte: MDR/Maximilian Fürstenberg Es ist zwar kurz nach der morgendlichen Rushhour, dennoch ist der Zeitdruck bei den Autofahrenden immer noch spürbar: Sie wollen schnell und pünktlich auf Arbeit sein. Für die Autofahrer ist Radfahrer Dreimann damit viel zu langsam – und wird von einem nach dem anderen überholt.



In normalen Zeiten ist die Sternbrücke in Magdeburg für den Autoverkehr gesperrt. Wegen einer Baustelle an einer anderen Brücke ist sie nun ein Jahr lang für Pkw geöffnet. Das ist für Dreimann vom ADFC an sich kein Problem, aber die Autofahrenden nehmen zu wenig Rücksicht auf alle Radfahrer, wie er sagt.

Hälfte der Autofahrenden überholt zu nah

Am Ende der Brücke, vor dem Stadtpark, steigt Dreimann von seinem Fahrrad ab. An diesem ist ein Sensor angebaut, wie er MDR SACHSEN-ANHALT zeigt. Der misst, wie nah die Autos an sein Rad herankommen. Die Abstände der Fahrzeuge, die ihn gerade überholt haben, waren in Ordnung, sagt er. Doch das ist nicht immer so.