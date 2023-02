15,81 Minuten war jeder Verbraucher in Sachsen-Anhalt 2021 durchschnittlich ohne Strom. Das zeigen Zahlen der Bundesnetzagentur (BNetzA) , die diesen Durchschnittswert errechnet hat. In diese Berechnung fließen nur ungeplante Unterbrechungen ein, die laut BNetzA zurückzuführen sind auf "Atmosphärische Einwirkungen, Einwirkungen Dritter, die Zuständigkeit des Netzbetreibers oder Rückwirkungsstörungen". Bundesweit lag der Wert bei 12,7 Minuten.

Zuletzt war es aus unterschiedlichen Gründen immer wieder zu Stromausfällen in Sachsen-Anhalt gekommen: In Halle hat es Donnerstagabend einen Stromausfall gegeben, offenbar weil sich eine Person am Umspannwerk zu schaffen gemacht hatte, im Harz wegen Eisregen. In Magdeburg hatte es in einem Stadtteil im Februar nach einem tödlichen Arbeitsunfall in einem Umspannwerk keinen Strom gegeben.