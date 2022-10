Reformationstag 2.500 Menschen protestieren in Wittenberg gegen steigende Energiepreise

In Lutherstadt Wittenberg hat es am Montag am Rande des dortigen Reformationsfestes mehrere Protestkundgebungen unter dem Slogan "Reformation 2.0" gegeben. Die Veranstaltungen knüpften an die vielerorts wöchentlich stattfindenden Demos gegen steigende Energiepreise und die Russland-Sanktionen an. Eine zentrale Forderung war "der sofortige Rücktritt der jetzigen Regierung". Nach Informationen von MDR SACHSEN-ANHALT schlossen sich insgesamt etwa 2.500 Menschen den Kundgebungen im Wittenberger Amselgrund und Luthergarten an.