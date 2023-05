Schwester Gabi eilt weiter. Eine Patientin darf die Station verlassen. Für sie gibt es einen Entlassungsbrief, die Liegebescheinigung für den Arbeitgeber und einen Händedruck, der Mut machen soll. In diesen Momenten hält die erfahrene Krankenschwester inne, blickt beruhigend in die Augen der Patientin. Der dankbare Blick, den sie zurückbekommt, begleitet sie zurück in den Gang, wo schon die nächste Patientin wartet. Ein neues Schicksal, neue Fragen. Und Schwester Gabi tut, was sie immer getan hat: Ihr einen Teil der Last nehmen.