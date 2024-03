Die Ameos-Gruppe hatte am Mittwoch angekündigt, an ihren Klinikstandorten im Salzlandkreis künftig eine spezialisierte Versorgung anzubieten. So sollen in der Notaufnahme in Bernburg nach Ostern nur noch neurologische Notfälle wie Schlaganfälle oder Hirnhautentzündungen behandelt werden. Die Stationen für Chirurgie und Innere Medizin werden laut Ameos ab Mai ausschließlich in Aschersleben und Schönebeck konzentriert.