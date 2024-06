Noch ein Selfie, schauen, ob die Frisur sitzt, das Kleid zurechtzupfen oder den Hemdkragen richten. Vor dem riesigen Spiegel im Treppenhaus auf dem Weg in den Saal bleiben die Besucher stehen. "Das ist ein ganz wichtiges Utensil", sagt Garderobiere Sabine Hentscher. Sie hat von ihrem Arbeitsplatz aus den Spiegel gut im Blick.

" Die gucken sich alle in diesen Spiegel." Das prächtige Kurhaus ist ein Ort für große Tage. Und da kann auch mal etwas liegen bleiben hier an der Garderobe, stellt sie lachend fest und zückt einen Gehstock mit einem Totenkopf als Knauf. Offenbar ein Karnevals-Utensil.

"Ich weiß nicht, was das für ein Freak vielleicht war, der den mitbrachte, keine Ahnung." Jedenfalls hat der Besitzer den Stock offensichtlich vergessen. "Also so schlecht kann es ihm nicht gegangen sein", fügt sie schmunzelnd hinzu.