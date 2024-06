Eine Schulklasse steht vor dem Wittenberger Lutherhaus. Die Mädchen und Jungen sind ausgelassen, quatschen, machen Fotos. Gleich sind sie an der Reihe, dann geht es auf eine Entdeckungsreise, bei der sie erfahren können, was es mit der Reformation auf sich hat.

Wir müssen das Haus ertüchtigen, damit uns die Kosten für die Energie nicht um die Ohren fliegen. Das ist für ein Gebäude in solch einem Alter und solch einer Größe sicherlich nachvollziehbar.

Gleich zu Beginn seiner Amtszeit hat er ein großes und kompliziertes Bauvorhaben zu bewältigen. "Wir müssen versuchen, den Eintrag von Feuchtigkeit in das Gebäude zu minimieren. Das war bisher eine problematische Situation, wenn große Reisegruppen kamen. Außerdem müssen wir das Haus ertüchtigen, damit uns die Kosten für die Energie nicht um die Ohren fliegen. Das ist für ein Gebäude in solch einem Alter und solch einer Größe sicherlich nachvollziehbar."

Sein Nachfolger Müller will das Haus nun wegreißen, da ein Umbau zu aufwändig wäre. "Wir müssten das Direktorenhaus auf das gleiche Niveau wie das Lutherhaus bringen. Wir müssten Etagen verschieben, doch das würde statische Probleme verursachen. Außerdem wäre dadurch der Keller aus der Lutherzeit gefährdet, auf dem das Direktorenhaus steht." Dem Abriss, so Müller weiter, soll ein Neubau folgen, der sich dem Eingangsbereich anpasst und ins Klimakonzept eingebettet werden kann.

Derzeit liegt noch keine Baugenehmigung dafür vor. Die Prüfung des Bauordnungsamtes des Landkreises dauert an, obwohl die energetische Sanierung des Lutherhauses schon zu Jahresbeginn starten sollte. "Noch ist nichts abgerissen, noch besteht Hoffnung", sagt dazu Insa Hennen, eine Wittenberger Kunsthistorikerin in der Denkmalpflege. Sie lehnt den Abbruch des Direktorenhauses aus mehreren Gründen ab: "Das Lutherhaus-Ensemble ist ein Zeugnis der Rezeptionsgeschichte. Es hat schon immer An- und Umbauten gegeben. Deshalb gehört für mich auch das Direktorenhaus dazu."