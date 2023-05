Im Salzlandkreis fahndet die Polizei nach einem Mann, der aus dem Maßregelvollzug in Bernburg geflohen ist. Wie die Leitung der Einrichtung am Mittwoch mitteilte, nutzte der Mann am Dienstagmittag einen Außeneinsatz während eines Praktikums, um zu flüchten. Der Mitteilung zufolge war er zuletzt im offenen Maßregelvollzug untergebracht, durfte deshalb ein Praktikum außerhalb der Klinik absolvieren.