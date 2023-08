Der Maßregelvollzug für suchtkranke Straftäter in Bernburg wird in den kommenden zwei Jahren erweitert. Es sollen zwei Stationsgebäude mit insgesamt 30 Einzelzimmern und zwei Krankenzimmern entstehen, teilte die Saulus-Betreibergesellschaft MDR SACHSEN-ANHALT anlässlich der Grundsteinlegung am Dienstag mit. In einem neuen Therapiegebäude soll es künftig Werkstätten für die Ergotherapie sowie Räume für Unterricht, Musik- und Sporttherapie geben.