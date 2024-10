Nach dem Brand in einem Einfamilienhaus in Borne im Salzlandkreis ist die zweite Leiche geborgen worden. Das teilte ein Sprecher der Polizei MDR SACHSEN-ANHALT am Dienstag mit. Die Bergung habe sich verzögert, weil der Statiker das eingestürzte Gebäude erst habe freigeben müssen.

Die zweite Leiche war bereits am Sonntag vor dem Haus gefunden worden. Beide würden jetzt in der Rechtsmedizin untersucht. Außerdem würden Experten nun nach der Brandursache suchen. Die Polizei schätzt den Schaden den Angaben nach auf rund 500.000 Euro. Das Feuer in dem Einfamilienhaus in Borne war am Sonntagmorgen gegen 1:30 Uhr ausgebrochen.