Knapp eine halbe Million junger Menschen hilft bei der Pflege

Ronja zählt damit zu den rund 479.000 jungen Menschen im Alter von zwölf bis 17 Jahren, die nach einer Studie des Zentrum für Qualität in der Pflege in Deutschland Pflegeverantwortung übernehmen und etwa bei Haushalt, Körperpflege oder medizinischer Hilfe ihre kranken Eltern, Großeltern oder Geschwister regelmäßig und dauerhaft unterstützen. Das bedeutet, in jeder Schulklasse sitzen etwa ein bis zwei Schüler und Schülerinnen mit Pflegeverantwortung.

Wer krank und pflegebedürftig wird, hat Anspruch auf Leistungen aus der gesetzlichen Pflegeversicherung – manche holen sich ambulante Pflegedienste nach Hause, andere gehen in Einrichtungen wie Pflegeheime, viele aber werden zu Hause von Familienmitgliedern versorgt. In Sachsen-Anhalt haben sich 2021 rund zwei von drei Pflegebedürftigen – also etwa 117.000 Menschen – ausschließlich von Angehörigen pflegen lassen.

Kaum erfasst ist aber die Rolle von Kindern und Jugendlichen mit kranken Familienteilen. In Sachsen-Anhalt gibt es nach unterschiedlichen Schätzungen zwischen 5.000 und 12.000 sogenannte Young Carers, die ihre kranken oder beeinträchtigten Eltern, Großeltern oder Geschwister (mit-)pflegen. Neben Schule, Freizeit und Erwachsenwerden. Bildrechte: MDR/ David Bochmann

Pflege zuerst, Schule danach

Früh Verantwortung zu übernehmen, das hat auch der Erfurter Student Nico H. gelernt. Seine Mutter erkrankte noch zu Schulzeiten an Brustkrebs. Weil Vater und Bruder beruflich stark eingespannt waren, übernahm er schon als Schüler einen Großteil der Aufgaben zuhause. Einmal am Tag kam ein ambulanter Pflegedienst für eine halbe Stunde für Wundpflege und Verbandswechsel vorbei. Eine Haushaltshilfe nahmen sie nicht in Anspruch.

"Für meinen Bruder und meinen Papa wäre es schwieriger gewesen, sich die ganze Zeit unbezahlten Urlaub zu nehmen. Sie mussten ja auch arbeiten. Ich konnte sagen: Schule, Abitur – da mache ich ein bisschen Freestyle", so Nico. Den Online-Unterricht zu Coronazeiten nutzte er oft, um seine kranke Mutter zu unterstützen. Doch selbst als es wieder Präsenzunterricht gab, blieb er zwei Tage in der Schulwoche ganz zuhause, um seine Mutter mitzupflegen. Als Noch-Teenager kam er damit häufig an seine Grenzen: "Ich war kein Arzt, ich war oft hilflos". Bildrechte: MDR/ David Bochmann

Auch als Nico sich nach dem Tod seiner Mutter nach und nach in Erfurt ein eigenes Leben aufbaute, begleitete ihn die Pflege aus seiner Jugend bis heute. Über das Café B – einen Anlaufpunkt für Menschen mit Behinderungen und chronischer Erkrankung sowie Pflegebedürftige und deren Angehörige – bot er an, neben seinem Studium pflegebedürftige Menschen im Haushalt zu unterstützen. Als jedoch seine erste Pflege-Patin verstarb, kamen die Erinnerungen aus der Pflege seiner Mutter wieder hoch und er brach die ehrenamtliche Hilfe ab.

Jung, pflegend, unsichtbar