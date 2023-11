Nammo-Geschäftsführer Uwe Müller sagte MDR SACHSEN-ANHALT am Freitag, man habe sich an das Einfuhrverbot gehalten. In einer Datenbank aufzutauchen, sei kein Beleg dafür, dass Munition wirklich eingeführt worden sei. Es würden keine Zertifikate oder Lieferscheine vorliegen. Sie seien jedoch notwendig. Laut Müller müssen bei einem Versand von Munition über Ländergrenzen entsprechende Genehmigungen erteilt werden.