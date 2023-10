Der Burgenlandkreis denkt über einen Sonderweg bei der Integration ukrainischer Schülern nach. Landrat Götz Ulrich (CDU) sagte MDR SACHSEN-ANHALT am Rande einer Kreistagssitzung am Montagabend, man überlege, Schüler ohne ausreichende Deutschkenntnisse zunächst gesondert zu beschulen. Sie würden in ihrer Muttersprache unterrichtet und parallel Deutsch lernen.