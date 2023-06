In der Stadtbibliothek treffen sich einmal in der Woche zwei Kindergruppen (ingesamt rund 30 Kinder). Dort haben so die Möglichkeit, ihre Muttersprache zu hören und zu üben. In der Volkshochschule wird für Erwachsene ein Deutschkurs angeboten, um Sprachbarrieren bei erwachsenen Geflüchteten abzubauen.