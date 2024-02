In Bernburg hat es am Montag einen SEK-Einsatz gegeben. Nach Angaben des Polizeireviers Salzlandkreis ging um 8.38 Uhr ein Notruf bei der Polizei ein. Ein Zeuge hatte demnach beobachtet, wie ein Mann mit einem Gewehr auf ein Einfamilienhaus zielte. Anschließend sei er in seine Wohnung zurückgegangen.