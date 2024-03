Nach dem Fund einer Leiche bei Jessen im Landkreis Wittenberg in der vergangenen Woche ist die Todesursache immer noch unklar. Wie eine Polizeisprecherin MDR SACHSEN-ANHALT am Sonntag sagte, laufen die Ermittlungen bei der Kriminalpolizei. Auch die Identität des Mannes müsse noch geklärt werden. Eine Nachfrage bei der Polizei am Freitag ergab keine neuen Erkenntnisse.

Der Körper des Mannes wurde den Angaben zufolge am Dienstagabend (21.2.) nach dem Hinweis eines Anwohners in der Nähe des Jessener Ortsteils Schützberg in Ufernähe des Elbe gefunden. Anschließend sei die Leiche mithilfe der Freiwilligen Feuerwehr Schützberg/Klöden auf einer Wiese in einem Überschwemmungsgebiet der Elbe geborgen worden.