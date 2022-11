Klage gegen Einleitung von Salz Umweltschützer: An der Bode Katastrophe wie an der Oder verhindern

Das Verwaltungsgericht Magdeburg muss sich mit den Salzeinleitungen aus dem Sodawerk Staßfurt in die Bode beschäftigen. Der Bund für Umwelt- und Naturschutz (BUND) und Sachsen-Anhalts Landesanglerverband haben Klage gegen eine entsprechende Ausnahmegenehmigung eingereicht. Sie sehen seltene Tierarten am und im Fluss bedroht und verweisen auf ein Fischsterben in diesem Sommer in der Oder. Auch das Unternehmen selbst klagt.