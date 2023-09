Das Thema Hochvolttechnik, also E-Mobilität, habe in den vergangenen zwei, drei, vier Jahren so richtig Fahrt aufgenommen, stellt der Ausbilder fest. "Jeder Hersteller hatte irgendwo ein Elektrofahrzeug in seinem Angebot, aber es war immer so ein Nischenprodukt." Das ändere sich gerade. "Ob es nachher das Nonplusultra ist, das wird sich zeigen."