Dutzende Weihnachtsbäume sind in Aschersleben (Salzlandkreis) und Hohenwarsleben (Börde) gestohlen worden. Wie die Polizeireviere mitteilten, sind ersten Ermittlungen zufolge jeweils 30 Tannen verschwunden. Die fehlenden Weihnachtsbäume seien am Montagmorgen der Polizei gemeldet worden.

Bislang unbekannte Täter seien in die umzäunten Verkaufsstände eingedrungen, hieß es. In Aschersleben werde der Schaden auf rund 900 Euro geschätzt – in Hohenwarsleben sind es laut Polizei 1.500 Euro Schaden. Die Polizei ermittelt.