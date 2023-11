Kurz vor der Eröffnung haben Einbrecher den Weihnachtsmarkt in Weißenfels im Burgenlandkreis heimgesucht. Wie die Polizei mitteilte, hatte ein Wachmann in der Nacht zum Sonntag drei Personen bemerkt, die sich an den Ständen zu schaffen machten. Als er die mutmaßlichen Diebe angesprochen habe, habe einer ein Messer gezogen und ihn angegriffen.