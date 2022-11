So wie Kristina Koch geht es gerade vielen Menschen in Sachsen-Anhalt. Denn seit Beginn des Jahres steigen die Preise für Strom und Gas unaufhörlich. Für Neukunden kostet eine Kilowattstunde Gas im Mittel derzeit 20,9 Cent (Stand: 04.11.2022), doppelt so viel wie noch 2021. Der aktuelle Strompreis liegt bei 43 Cent pro Kilowattstunde und ist damit anderthalb Mal so hoch wie vor einem Jahr. Sogar eine Verdopplung oder Verdreifachung der Preise zum Jahreswechsel liegen nach Aussagen der Stadtwerke Magdeburg im Rahmen des Möglichen.

Mieter können sich gegen steigende Betriebskosten wehren

Dass vor allem junge Menschen unter der aktuellen Preissteigerung für die eigenen vier Wände leiden, bemerkt auch Zakaria Said, Rechtsberater des Mietervereins Magdeburg. Aktuell bemerke er einen Anstieg an Anfragen zum Thema Betriebskosten. Viele Vermieter würden derzeit mit dem Verlauf der Preise für Strom und Gas spekulieren und die Betriebskosten anheben, so Said. Eine Entwicklung, gegen die sich Mieter jedoch wehren können.

Viele Mieter erhalten aktuell eine Erhöhung der Vorrauszahlung der Betriebskosten. Bildrechte: MDR/Gianluca Siska Die Vorauszahlung kann nach einer Betriebskostenabrechnung in angemessener Höhe neu bestimmt werden, heißt es laut Gesetz. "Die Frage ist bloß, was heißt angemessen? Bei den Betriebskosten hat der Bundesgerichtshof 2011 genau das definiert. Angemessen bedeutet konkrete Umstände, die dann auf den jeweiligen Sachverhalt hochgerechnet werden können. Wenn jetzt die Strom- und Gasanbieter meinen, dass die Kosten wahrscheinlich um das Dreifache steigen, dann ist das keine konkrete Situation, sondern nur eine Vermutung", erklärt Said. Wenn der Vermieter aufgrund dieser Vermutung die Kosten um das Dreifache erhöhen wolle, sei das theoretisch nicht einfach so möglich.

Über ein Drittel der Studierenden lebt unter der Armutsgrenze