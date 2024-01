Grundsätzlich ist es tatsächlich so, dass wir von vermehrten sogenannten Früh-Aufnahmen sprechen. Wenn die Frauen spüren, dass die Geburt losgeht, kann es noch fünf Stunden, genauso aber auch 15 Stunden oder länger dauern. Gerade bei Erstgebärenden ist alles möglich. Die Frauen wissen nicht, was sie jetzt tun sollen und bevor sie hin und hergeschickt werden, fahren sie lieber rechtzeitig in die Klinik. Und in der Klinik muss sich oder möchte man sich natürlich auch um die Frauen kümmern.

Aber in dieser Phase am Anfang der Geburt, in der Latenzphase, ist es ganz wichtig, sie in Ruhe und in einem guten Umfeld zu erleben. Aber viele Frauen sind dann schon in den Geburtsstationen auf einem Zimmer und warten, dass die Geburt vonstatten geht. Dort können sie sich natürlich nicht so frei bewegen, wie sie es vielleicht zu Hause tun könnten.