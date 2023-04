Dass in Sachsen-Anhalt immer mehr Kinder per Kaiserschnitt zur Welt kommen, könnte auch mit der fehlenden Routine der Geburtshelfer zusammenhängen. Nach Aussage des Chefarztes Roger Rehfeld vom Paul-Gerhardt-Stift in Wittenberg liegt das daran, dass die Geburtenzahl seit Jahren zurückgeht. "Bis zur Wende gab es im Osten ungefähr dreimal so viele Geburten. Wenn die Zahl der Geburten unter eine am Tag rutscht, sinkt die Routine und es wird schneller ein Kaiserschnitt gemacht." Das sei im Zweifelsfall einfacher.