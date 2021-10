Bessere Infrastruktur nötig

Damit die Liefer-Lastenräder ihr volles Potezial abrufen können, brauchen sie allerdings eine gut funktionierende Infrastruktur. Da das Ladevolumen der Räder kleiner ist als bei einem Sprinter brauche es etwa dringend bezahlbare Umschlagsflächen, die die Kommunen bereistellen müssten, sagt Assmann. Außerdem fehle es bisher an Förderangebote des Bundes zum Leasing von Lastenrädern für Unternehmen, wie es bislang beim Auto Gang und Gäbe für Unternehmen sei. Deutschlandweit fehle es an ausgebauten, durchgängigen Radwegen mit der nötigen Breite und an Ladestationen, so auch in Magdeburg.

Wer in Magdeburg gut aufpasst, kann die Lastenräder in der Innenstadt schon im Einsatz beobachten. Bildrechte: MDR/Leonard Schubert

Um die Probleme zu bewältigen und den Anschluss nicht zu verlieren, müsse Magdeburg dringend eine Person einstellen, die die Planung für urbanen Logistik- und Wirtschaftsverkehr durchführe, offensiv Fördergelder einwerbe und mehr Geld von der Autoinfrastruktur in Fuß- und Radverkehr und den ÖPNV leite, meint Assmann. Momentan seien die Statdplanungen darauf ausgelegt, dass Menschen nahzu alles in der Stadt einkaufen – dies enstpreche aber nicht mehr der realen Situation. Insgesamt sei die Radinfrastruktur in Deutschland sehr verbesserungswürdig. In Anbetracht der Klimaziele müsse die Stadtverwaltung dringend eine aktivere Rolle einnehmen.

Autonom fahrende Lastenräder aus Magdeburg

In einem zweiten Projekt forscht Tom Assmann an einem autonom fahrenden Lastenrad. Die Idee ist es, dass jede und jeder die Lastenräder zukünftig per Knopfdruck genau dahin bestellen kann, wo man sie haben will. In maximal zehn Minuten sollen die Räder angerollt kommen, so dass man sich genau dann draufschwingen und sein Gepäck transportieren kann, wenn man sie braucht. Mit bis zu 25 kmh soll man mit dem Unterstützungsmotor herumfahren können, entweder direkt zum Zielort, oder an eine Verkehrsanbindung. So soll eine Alternative zu Autos und anderen autonomen Fahrzeugen geschaffen werden.

Derzeit trainiert das Lastenrad der Universität Magdeburg noch in Hallen der Universität. In Zukunft könnte es den Verkehr auf den Straßen prägen. Bildrechte: Universität Magdeburg/Tom Assmann