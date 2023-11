Während der Coronapandemie und vor allem mit dem Beginn des Krieges in der Ukraine sind die Strom- und Gaspreise stark angestiegen. Mittlerweile ist ein Trend in Richtung sinkender Strom- und Gaspreise in Sachsen-Anhalt zu erkennen, wie Lundquist Neubauer, Experte für Strom und Gas beim Vergleichsportal Verivox, bestätigt: "Die durchschnittlichen Stromkosten (4.000 Kilowattstunden) sind in Sachsen-Anhalt im Jahresvergleich um gut 20 Prozent gesunken, die Gaspreise (20.000 Kilowattstunden) sind um rund 33 Prozent gesunken." Hätte man im November 2022 durchschnittlich noch 1.933 Euro für Strom bezahlt, seien es derzeit im November 1.534 Euro. Bei den Gaspreisen bezahlen Sachsen-Anhalterinnen und Sachsen-Anhalter im November 2022 durchschnittlich 3.851 Euro und in diesem Jahr 2.582 Euro.