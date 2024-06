Ist das Kreuz gemacht, dann kommt streng nach Anleitung der zweite Schritt, nämlich den Stimmzettel – unbeobachtet natürlich – in den weißen Stimmzettelumschlag legen und diesen dann zukleben. Damit das nicht misslingt, gibt es sogar die dazu passenden Bildchen wie bei einer Ikea-Aufbauanleitung. Nur leider führt diese Anleitung in die Irre, denn der Stimmzettel passt nicht in den Stimmzettelumschlag.

Theorie und Praxis finden da offenbar nicht zusammen. Oder hat man jetzt etwa den falschen Umschlag gegriffen? Also schiele ich unbeobachtet nach dem anderen Umschlag. Aber nein, auch der passt nicht. Was also tun? Den Zettel mit der Schere kürzen, macht wenig Sinn. Denn dann würde ich meine eigene Stimme beschneiden. Also einfach den Zettel noch einmal falten, in der Hoffnung, dass dies nicht der Bundeswahlordnung entgegensteht.