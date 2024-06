Weitere EU-Länder folgen in den kommenden Tagen

Am Freitag starten die Iren sowie die Tschechien mit der Europawahl. Traditionell wird in unserem Nachbarland an zwei Tagen gewählt: am Freitagnachmittag und am Samstagvormittag.

Am Sonnabend sind die Wahllokale in Malta, Lettland und der Slowakei geöffnet. In Italien beginnt Teil eins einer zweitägigen Abstimmung.

Die meisten Länder wählen am Sonntag

In allen anderen Ländern der EU findet die Europawahl am Sonntag statt, auch in Deutschland wird am 9. Juni gewählt. Die Öffnungszeiten der Wahllokale variieren dabei von Land zu Land. In Deutschland schließen die Wahllokale um 18 Uhr. In vielen anderen Ländern kann länger abgestimmt werden. In Italien ist eine Wahl bis 23 Uhr möglich.