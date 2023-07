"Im letzten Jahr im März und April, kurz nach dem Kriegsausbruch in der Ukraine, haben die Kunden ihre Reisepläne überdacht. Da standen selbst Urlaube in Bulgarien oder der Türkei auf der Kippe", so Ufer. Aber inzwischen habe sich die Situation der Buchungen wieder normalisiert. "Klar, der Preis spielt eine Rolle. Aber meistens gilt: Wir machen den Urlaub jetzt, wer weiß, was morgen kommt", sagt Ufer aus dem Reisebüro. "Die Menschen sparen nicht am Jahresurlaub, was für uns sehr positiv ist. Dieser ist weiterhin das wichtigste im Jahr", bestätigt auch Schulze vom Tourismusverband. Fest steht aber auch, die höheren Preise müssen auch für den Sommerurlaub 2023 bezahlt werden.