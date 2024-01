Am Donnerstag hatte Landespolizeidirektor Mario Schwan im Innenausschuss erklärt, dass die Blockade der Elbbrücke am Montag nicht angemeldet war. An dem Tag hätten Teilnehmer zum Teil Dienstausweise kontrolliert, um zu entscheiden, ob jemand die Brücke passieren dürfe. Innenministerin Tamara Zieschang (CDU) teilte mit, dass landesweit allein am Montag 16 Ermittlungsverfahren gegen Blockierer eingeleitet worden sind, die meisten davon wegen Nötigung.