Trockenheit Mehrere Wald- und Feldbrände beschäftigen Feuerwehren in Sachsen-Anhalt

06. September 2024, 18:06 Uhr

Seit Donnerstag musste Sachsen-Anhalts Feuerwehr mehrfach ausrücken, um Wald- und Feldbrände zu löschen. Größere Feuer gab es in den Landkreisen Anhalt-Bitterfeld und Börde. Seit Freitagmittag gibt es auch ein Feuer auf dem Bundeswehr-Truppenübungsplatz in der Colbitz-Letzlinger Heide und in der Nähe von Oranienbaum. Vielerorts im Land gelten derzeit hohe Waldbrandwarnstufen.