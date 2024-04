Die vom Land gekündigte Grundschullehrerin aus der Altmark kann in den Schuldienst zurückkehren. Nach Informationen von MDR SACHSEN-ANHALT einigte sie sich bei einem Prozesstermin vor dem Arbeitsgericht Stendal am Donnerstag auf einen Vergleich mit dem Landesschulamt. Demnach kann die Lehrerin ab dem 1. Mai 2024 wieder arbeiten, muss dann aber die zusätzlich eingeführte Unterrichtsstunde ableisten. Die vergangenen Monate, in denen sie nicht arbeiten durfte, bekommt sie nicht bezahlt.