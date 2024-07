Sein erstes Rehkitz zog Jürgen Ulrich auf, als er selbst noch ein halbes Kind war. Sein Vater, selbst Naturmensch und Jäger, hat ihm sehr viel beigebracht. Auch die Schulstunden hätten sich damals, als Ulrich ein kleiner Junge war, viel mehr draußen in der Natur abgespielt. Regelmäßig stand beispielweise Tier- und Pflanzenbestimmung auf dem Stundenplan. Zudem habe er Zeit seines Lebens gerne die Natur und alles, was in ihr ist, beobachtet. "Meine Universität war die Natur", sagt der gelernte Physiotherapeut.

Damit das Rehkitz trinkt, muss die Ricke das Kleine am After lecken. Das kann und will Jürgen Ulrich so natürlich nicht nachmachen. Er benutzt deshalb einen Trick, indem er mit einem nassen Tuch das Hinterteil des kleinen Brav vorsichtig reibt. Nach dem Trinkprozess würde die Rehkitz-Mutter ihr Kleines ablecken und so säubern. Diesen Vorgang imitiert Jürgen Ulrich, indem er das kleine Böckchen sanft und sorgsam ebenfalls mit einem feuchten Tuch abreibt. Brav genießt diesen Vorgang sichtlich.