In der Konsequenz müsse der Landkreis weiter sparen und manche Auswirkungen würden auch die Bürger zu spüren bekommen. Beispielsweise überlege man mit der Verwaltung, erläutert Puhlmann, wie Stellen in der Zulassungsstelle zukünftig besetzt werden sollen. "Da ist jetzt die Frage, besetzen wir die jetzt alle nach oder wird da eben die ein oder andere weggenommen. Was natürlich einmal dazu führt, dass dort eine ziemlich hohe Überlastung kommen wird, weil die sind ja jetzt nicht umsonst da die Leute, die da arbeiten."