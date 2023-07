Die Wasserwacht am Arendsee im Altmarkkreis Salzwedel braucht jetzt selbst Hilfe: Weil der Pegelstand des Sees stark gesunken ist, liegt das Rettungsboot beinahe auf dem Trockenen. Im Notfall kostet es wertvolle Zeit, bis es in so tiefem Wasser ist, dass es zum Einsatz losfahren kann. Die Wasserwacht sammelt deshalb Spenden für einen neuen, schwimmenden Steg.

Wasserwacht benötigt 7.000 Euro für einen Steg

Im Moment liegt das Rettungsboot mit tatsächlich nur einer Handbreit Wasser unterm Kiel am Steg. Es braucht aber tieferes Wasser, um den Motor darin starten zu können. Mitglieder der Wasserwacht laufen also im Notfall durchs knöchelhohe Wasser und ziehen und schieben das Boot dann in tiefere Wogen. Das kostet im Ernstfall zu viel Zeit. Der Arendsee hat keinen Zufluss und speist sich nur aus dem Grundwasser. Bildrechte: MDR/Katharina Häckl