Laut Leja kommen gut 90 Prozent der Übernachtungsgäste des Urlaubsortes für Menschen mit und ohne Behinderung genau deshalb nach Arendsee: um die Gesundheit zu fördern. "Menschen mit Beeinträchtigung haben ja nicht nur die Behinderung an sich, sondern meist auch noch viele Nebenerkrankungen, die auch eine Rolle spielen." Da seien die Ruhe und die frische Luft "super wichtig für den Genesungsprozess", führt die IDA-Chefin weiter aus.

Der Titel Luftkurort ist für Arendsee mehr als nur ein Imagegewinn – er ist auch ein Wirtschaftsfaktor. Die Stadt nimmt eigenen Angaben zufolge jährlich 100.000 Euro allein durch die Kurtaxe ein. Geld, das wiederum in neue touristische Angebote fließt. Die Kosten für die regelmäßige Begutachtung liegen dagegen nur im niedrigen vierstelligen Bereich. Der Aufwand lohnt sich aus Sicht des Stadtoberhauptes. "Es gibt auch Überlegungen im Stadtrat, das noch über das jetzige Gebiet auszudehnen im Rahmen eines Gästebeitrages", sagt Bürgermeister Klebe.

Die Bedeutung von Gesundheit und Erholung hat in Arendsee eine lange Tradition. Seit Ende des 19. Jahrhunderts ist die Stadt Erholungsort, seit 2004 anerkannter Luftkurort. Bereits Anfang des 20. Jahrhunderts machte Gustav Nagel, ein Pionier der Naturheilkunde, den Ort bekannt. Mit seiner Gesundheitslehre, barfuß laufend und asketisch lebend, zog er zahlreiche Anhänger an. Auch wenn seine Methoden umstritten waren, war er doch ein früher Botschafter für das, wofür Arendsee heute noch steht: Erholung in gesunder Luft.