Auch der Luftkurort Arendsee ist mittlerweile nahezu übersät, besser: überklebt mit blau-weißen Aufklebern. Vermeintliche Fans des Fußballklubs 1. FC Magdeburg hinterlassen an vielen Stellen in der Stadt ihre Spuren. Selbst auf Verkehrsschildern – und da hört für Bürgermeister Norman Klebe und die Stadträte der Spaß auf. Doch die naheliegenden Möglichkeiten, dagegen vorzugehen, sind auch sehr teuer.

In Biederitz im Jerichower Land bezeichnet die Gemeindeverwaltung die FCM-Aufkleber auf Straßenschildern als einen Eingriff in die Verkehrssicherheit. Aschersleber Aktive wie der Verschönerungsverein, die Kulturanstalt und der Bauwirtschaftshof wenden sich wegen der FCM-Aufkleberflut verzweifelt an den 1. FC Magdeburg. Sie bekommen dieselbe Antwort wie MDR SACHSEN-ANHALT: Der Fanbeauftragte Felix Nebel sagt, die Möglichkeiten des Vereins in Hinsicht auf die Aufkleberflut sei begrenzt.