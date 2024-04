Seit Freitagnachmittag brennt in Binde im Altmarkkreis Salzwedel eine große Schweinemastanlage. Inzwischen haben Einsatzkräfte das Feuer unter Kontrolle gebracht. Das teilte ein Sprecher der Leitstelle MDR SACHSEN-ANHALT am Samstag mit. Am Samstagmorgen seien noch 40 Kameraden vor Ort gewesen, in der Spitze seien es während der Löscharbeiten 190 gewesen.