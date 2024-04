Rund zwei Wochen nach einem Hausbrand in Mücheln im Saalekreis ist der Bewohner, der zuvor schwer verletzt gerettet worden war, seinen Verletzungen erlegen. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, starb der 52-Jährige in einer Spezialklinik in Halle. Es sei eine Obduktion angeordnet worden, um die genaue Todesursache zu klären.